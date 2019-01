Augsburg /Nordenham /Varel Nach dem Brand bei der Augsburger Airbus-Tochter Premium Aerotec ist die Galvanik-Abteilung in der Zen­trale für mindestens ein Jahr stillgelegt. Diese Form der Oberflächenbearbeitung bei Metallen werde an die Standorte Nordenham (Wesermarsch), Varel (Friesland) und Bremen sowie zu Airbus Helicopters in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) verlagert, zitierte die „Augsburger Allgemeine“ das Unternehmen.

Nordenham ist eigentlich primär mit Rumpfschalen befasst; in Varel geht es um eine Vielzahl von Strukturteilen und Komponenten, davon die meisten bisher noch aus Metall.

Die Produktion in Augsburg sei nicht beeinträchtigt, hieß es: „Vor dem Hintergrund der eingeleiteten Schritte gehen wir davon aus, dass es zu keinen nennenswerten Lieferverzögerungen gegenüber Airbus kommen wird.“ Premium Aerotec ist 100-prozentige Airbus-Tochter und beliefert auch ganz überwiegend Airbus.

Auch für Beschäftigte in Augsburg gebe es keine Einschnitte, sagte die Sprecherin: „Für die betroffenen Mitarbeiter aus dem Bereich Galvanik haben wir alternative Einsatzmöglichkeiten gefunden.“

Bei dem Feuer Ende Dezember war ein Schaden in zweistelligem Millionenbereich entstanden. Das Werk liefert insbesondere Rumpfteile für zivile und militärische Flugzeuge an Airbus.

Bei Airbus läuft die Produktion von Verkehrsflugzeugen nach mehrmaligem Hochlauf auf Hochtouren. Auch die Zulieferkette steht unter erheblichem Produktionsdruck.