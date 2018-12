PAG: Arndt leitet Bereich Finanzen

Augsburg Kai Arndt wird bei Premium Aerotec mit Wirkung zum 1. Januar 2019 die Leitung des Finanzbereichs übernehmen. Außerdem wird er Mitglied der Geschäftsführung. Das teilte das Unternehmen, das unter anderem auch in Varel und Nordenham Standorte hat, am Mittwoch mit. Arndt tritt die Nachfolge von Lars Kästle an, der sich neuen Herausforderungen innerhalb des Airbus-Konzerns stellen möchte.

Arndts Karriere begann 1988 im Airbus-Werk in Hamburg als Fluggerätebauer. Nach einem weiterführenden Abschluss zum Maschinenbautechniker übernahm er ab 2001 eine Reihe von Führungsaufgaben bei Airbus. 2016 übernahm er die Leitung des Airbus-Standortes in Stade.