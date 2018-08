Aurich /Emden /Westerstede Die IG Metall Küste hat den Auricher Windenergieanlagenhersteller Enercon vor einem „Kahlschlag“ auf Kosten der Beschäftigten gewarnt. „Das Unternehmen darf jetzt nicht versuchen, Entlassungen von Hunderten Mitarbeitern und die Schließung von Standorten innerhalb kürzester Zeit durchzuziehen“, sagte Meinhard Geiken, Bezirksleiter der IG Metall Küste, am Donnerstag. Stattdessen sei ein koordiniertes Vorgehen für alle betroffenen Unternehmen unter Einbeziehung von Betriebsräten und Gewerkschaften nötig.

Eine Anlage von Enercon wird zur Wartung demontiert. BILD: DPA Eine Anlage von Enercon wird zur Wartung demontiert. BILD: DPA Totale Flaute bei der Windkraft Nwz-Kommentar Zu Enercon Bei den Enercon-Zulieferungen läuft es nicht gut. Jobs gehen verloren. NWZ-Wirtschaftsredakteur Jörg Schürmeyer hat die wenig schmeichelhaften Gründe aufgeschrieben. Jörg Schürmeyer Bei den Enercon-Zulieferungen läuft es nicht gut. Jobs gehen verloren. NWZ-Wirtschaftsredakteur Jörg Schürmeyer hat die wenig schmeichelhaften Gründe aufgeschrieben. Jörg Schürmeyer Oldenburg Wirklich überraschend kommt der drastische Stellenabbau bei den Enercon-Zulieferern nicht. Seit Monaten herrscht Flaute am deutschen Windkraftmarkt. Aufbauzahlen und Aufträge sind stark rückläufig. Auch andere Hersteller wie Nordex oder Senvion mussten schon Jobs streichen. Ein Teil der Misere ist hausgemacht. Enercon hat sich zu lange und zu stark aufs heimische Stammgeschäft konzentriert. Offshore war für die Auricher ebenso tabu wie einige große Auslandsmärkte. In einer Phase des Gegenwinds mangelt es dem Unternehmen nun an Ausweichmöglichkeiten. Die Hauptschuld trägt aber die Politik. Ein missglücktes Ausschreibungsverfahren und ein Ausbaudeckel bremsen die Windkraft massiv aus. Trotz des absehbaren Einbruchs hat es der Bund versäumt, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die Hiobsbotschaft aus Aurich sollte ein letztes Warnsignal sein. Zumindest die im Koalitionsvertrag angekündigten Sonderausschreibungen sollten nun schnell umgesetzt werden. Denn sonst könnte der deutschen Windkraftbranche das gleiche Schicksal drohen wie der hiesigen Solarbranche.

Enercon hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass sich das Unternehmen stärker international ausrichten werde, da die Onshore-Windindustrie am Heimatmarkt massiv unter Druck stehe. Als Folge reduziere das Unternehmen Verträge mit Zulieferern und rechnet bei diesen Unternehmen, die überwiegend im Weser-Ems-Gebiet angesiedelt sind, mit einem Abbau von 835 Stellen. Betroffen seien Zulieferer in Emden (190 Mitarbeiter), Magdeburg (130), Westerstede (150), Haren (235) und Aurich (130), sagte ein Unternehmenssprecher.

Während bei den meisten Zulieferern die Verträge „nur“ reduziert würden, werde die WEC Site Services GmbH in Westerstede laut Geschäftsführer Dipl. Ing. Michael Honczek ihren Betrieb zum 30. November komplett einstellen. Den Mitarbeitern könnten keine anderen Arbeitsplätze angeboten werden, sagte er. Man sei aber bemüht, sozialverträgliche Lösungen zu finden. Vom Standort Westerstede aus koordinieren elf Mitarbeiter den Betonturmaufbau und den Einsatz der Monteure.

Westerstedes Bürgermeister Klaus Groß bedauerte die Entscheidung von Enercon. Für die Angestellten sei das „ein schwerer Schlag“.

Enercon verwies darauf, dass die Aufbauzahlen stark rückläufig seien und die Aufträge stark zurückgingen. Das Auricher Unternehmen werde sich daher vom vierten Quartal 2018 konsequent auf internationale Märkte ausrichten. „Aufgrund der angespannten Marktsituation in Deutschland ist eine Auslastung unserer Zulieferer im nötigen Umfang nicht mehr möglich“, sagte Geschäftsführer Simon-Hermann Wobben. Enercon sieht Länder wie Mexiko, Vietnam und Südafrika als neue Zielmärkte. Geschäftsführer Hans-Dieter Kettwig verwies auf Marktprognosen, nach denen sich die Nachfrage nach erneuerbaren Energien in den kommenden 20 Jahren weltweit nahezu verdoppeln werde.

Auf Nachfrage dieser Zeitung kündigte Landes-Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) Gespräche mit allen Beteiligten an: „Wir werden uns die Situation an den einzelnen Standorten sehr genau ansehen, um dort, wo es möglich ist, unkompliziert und schnell zu helfen.“ Der Minister kritisierte die Bundesregierung, die es versäumt habe, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, da der Einbruch zu erwarten gewesen sei.

Die Grünen im Bundestag sehen den Verlust von Hunderten Arbeitsplätzen als dramatisches Ergebnis einer falschen Energiepolitik der Bundesregierung. Die Union müsse ihren Widerstand gegen im Koalitionsvertrag versprochene Zusatzausschreibungen für Wind- und Solarenergie aufgeben, forderte die energiepolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Julia Verlinden.