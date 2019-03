Enercon: 201 neue Anlagen in Schweden

Aurich Der Windkraftanlagenhersteller Enercon treibt seine Pläne für das Großprojekt „Markbygden Phase II“ in Schweden voran. Wie das Auricher Unternehmen am Freitag mitteilte, sollen in der nordschwedischen Gemeinde Piteå insgesamt 201 Enercon-Anlagen der neuen Baureihe E-138 EP3 mit einer installierten Gesamtleistung von 844,2 Megawatt ans Netz gehen. Der gesamte Windpark soll bis Ende des dritten Quartals 2021 betriebsbereit sein. Zeitgleich mit den Aufbauarbeiten werde auch ein Mitinvestor für das auch „Maximus“ genannte Projekt gesucht, wie Enercon weiter mitteilte.