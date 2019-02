Enercon erhält Großauftrag aus Kanada

Aurich Enercon hat einen Großauftrag in Kanada an Land gezogen. Wie der Auricher Windkraftanlagenhersteller am Mittwoch mitteilte, umfasst der Vertrag die Lieferung von Anlagen des neues Typs E-138 EP3 mit einer Gesamtleistung von 345 Megawatt. Zu den Details des Großauftrags wollte sich Enercon nicht äußern. Weder machte das Unternehmen Angaben zum Kunden noch zum Auftragsvolumen. Enercon teilte lediglich mit, dass es sich um zwei Projekte handle. Die Auricher ließen auch offen, um wie viele Anlagen es geht und wo sie gebaut werden. Da die E-138 EP3 eine Leistung von 3,5 Megawatt hat, dürfte es jedoch um rund 100 Anlagen gehen.