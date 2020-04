Enercon mit Großprojekten im Ausland

Aurich Während in Deutschland weiterhin kaum neue Windenergieanlagen errichtet werden, sorgen beim angeschlagenen Auricher Hersteller Enercon zumindest einige Märkte im Ausland für positive Schlagzeilen. Wie Enercon am Montag mitteilte, sind in den Windparks „Soma“ und „Karaburun“ in der Türkei, zwei der größten Projekte Europas, jetzt in mehreren Aufbauphasen insgesamt 264 Enercon-Anlagen mit einer Leistung von 564,1 Megawatt (MW) installiert worden.

Zudem hat Enercon einen Großauftrag in Vietnam an Land gezogen. Zusätzlich zu den bereits für dieses Jahr zu installierenden 90 MW habe man weitere 310 MW an Projektaufträgen unter Vertrag genommen, die bis Ende 2021 in dem Land in Südostasien umgesetzt werden sollen.