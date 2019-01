Enercon in Flaute geraten

Aurich Flaute in der Branche: Der Windkraftanlagen-Hersteller Enercon aus Aurich musste 2018 deutliche Auftragsrückgänge hinnehmen, berichtet die „Ostfriesen-Zeitung“ aus Leer. Demnach habe das Unternehmen mit 2,84 Gigawatt gut 36 Prozent weniger Leistung installiert als ein Jahr zuvor. Als Ziel galt bei den Aurichern eigentlich der Aufbau von neuer Leistung im Umfang von vier Gigawatt.

Weltweit ging der Zuwachs auf 18 Prozent zurück.

Als Reaktion auf die insbesondere in Deutschland verschlechterte Auftragslage hatte Enercon im Verbund im Vorjahr mehr als 800 Stellen gestrichen, so die „OZ“. Von Schließung waren u.a. ein Rotorblattwerk in Haren/Ems und ein Service-Standort in Westerstede betroffen.