Aurich Nach rund einem Dreivierteljahr Entwicklungszeit startet der Auricher Windkraftanlagenhersteller Enercon jetzt mit der Markteinführung seiner neuen Hochleistungs-Ladesäule für Elektro-Autos. Anders als bisherige Anlagen soll die im vorigen Jahr auf der Hannover Messe erstmals vorgestellte Neuentwicklung die nächste Generation von E-Auto-Akkus binnen zehn Minuten so schnell aufladen können, dass deren Reichweite für weitere rund 400 Kilometer reicht.

Der sogenannte E-Charger 600 wurde von den Aurichern in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Power Innovation aus Achim entwickelt. Auf einer gemeinsamen Konferenz beider Hersteller zum Thema E-Mobilität im Energie-, Bildungs- und Erlebniszentrum (EEZ) in Aurich wurde der Prototyp am Mittwoch nun erstmals auch aufgebaut der Fachöffentlichkeit gezeigt.

Das vergleichsweise blitzschnelle Beladen von Akkus mit einer Ladeleistung von 350 Kilowatt ist allerdings noch Zukunftsmusik. Batterien, die für den neuen Standard „High Power Charging 2“ geeignet sind, werden erst allmählich in Fahrzeuge eingebaut. Aktuelle E-Autos werden noch mit einer Leistung von 50 Kilowatt betankt. Das dauert entsprechend länger. Laut Enercon stellt sich die Technik aber automatisch auf den richtigen Batterietypus ein.

Die EWE will als einer der ersten Kunden ihre Betriebsmeisterei Oldenburg-Süd mit Enercon-Ladesäulen bestücken. Auch die Auricher Stadtwerke wollen Anlagen aufbauen. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) sagte: „Diese Technologie kann künftige Netzausbaukosten senken und damit einen riesigen Schritt in die Zukunft der Netzsteuerung bei der Energiewende bedeuten.“