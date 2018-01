Aurich /Esens Im Streit um die illegal gebaute Umgehungsstraße in Bensersiel ist weiterhin kein Ende in Sicht: Das Landgericht Aurich hat am Freitag die Entscheidung über eine Entschädigung des Klägers vertagt.

Der Eigentümer des Grundstücks, auf dem die Straße verläuft, verlangt von der Stadt Esens (Landkreis Wittmund) rund 87 000 Euro als Entschädigung für entgangene Einnahmen und angefallene Kosten. Vor einer Entscheidung will das Gericht aber zunächst die genannten Zahlen überprüfen. So soll der Kläger, ein Jurist aus Dortmund, Nachweise erbringen zu seinen Anwalts- und Gerichtskosten. Ein vom Gericht bestellter Sachverständiger soll zudem ein Gutachten erstellen zu der Frage, welche Pachteinnahmen der Eigentümer hätte erzielen können, wenn es den Straßenbau nicht gegeben hätte. „Das dauert natürlich“, sagte ein Gerichtssprecher.

Die 2,1 Kilometer lange und rund 8,4 Millionen Euro teure Umgehungsstraße wurde trotz Protesten von Naturschützern in einem Vogelschutzgebiet gebaut und im Jahr 2011 für den Verkehr freigegeben. Der Großteil der Strecke liegt auf fremdem Boden; das Land gehört dem Juristen aus Dortmund, der für den Bau enteignet wurde. Im Jahr 2014 erklärte das Bundesverwaltungsgericht Leipzig die Straße für illegal, seit 2015 gehören die Flächen offiziell wieder dem Kläger. Die Straße ist seit Juni 2017 für den Verkehr gesperrt.

Längst geht es in der Umgehungsstraßen-Debatte nicht nur um eine Entschädigung in Höhe von 87 000 Euro, sondern um mehrere Millionen: Kläger und Stadt streiten über einen angemessenen Verkaufspreis für die Flächen. Auch da sind die Fronten allerdings verhärtet.