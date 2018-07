Frerichs rückt an Kammer-Spitze

Aurich Ab 2019 steht Jörg Frerichs an der Verwaltungsspitze der Handwerkskammer für Ostfriesland (Aurich). Die Vollversammlung, das Parlament des Handwerks, wählte jetzt den 52-Jährigen zum Hauptgeschäftsführer. Frerichs folgt am 1. Januar 2019 Peter-Ulrich Kromminga, der dann in den Ruhestand tritt. Jörg Frerichs ist bereits seit 2005 als stellvertretender Hauptgeschäftsführer, Jurist und Abteilungsleiter Berufliche Bildung in der Handwerkskammer tätig. Der gelernte Sparkassen-Kaufmann kam vor 13 Jahren zur Kammer.