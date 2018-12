Aurich Ein Urgestein des Handwerks in Ostfriesland geht zum Jahreswechsel in den Ruhestand. Zum 1. Januar übergibt Peter-Ulrich Kromminga, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer (HWK) für Ostfriesland, seine Aufgaben in die Hände seines bisherigen Stellvertreters Jörg Frerichs.

In einem persönlichen Rückblick zeigte sich Kromminga am Montag zufrieden mit der Lage des Handwerks. „Wir haben heute eine Luxussituation“, sagte er. „In den 80er-Jahren hatten wir in den Wintermonaten in Ostfriesland eine überproportional große Arbeitslosenquote von mehr als 25 Prozent. Junge Leute suchten händeringend Lehrstellen. Die Lage hat sich heute völlig gewandelt.“

Kromminga, Geschäftsführer eines Uhren-Online-Handels in Aurich, wurde 2005 zum Hauptgeschäftsführer der Kammer gewählt. Begonnen hatte er bei der HWK bereits 1981 als Leiter der Betriebsberatungsstelle.

Sein Nachfolger Frerichs ist bereits seit 2006 als stellvertretender Hauptgeschäftsführer, Jurist und Abteilungsleiter Berufliche Bildung in der HWK tätig. Der 52-Jährige lebt in Krummhörn.