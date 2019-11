Aurich Enttäuschte Gesichter nach einem weiteren Enercon-Krisengipfel: An der Entscheidung des Windanlagen-Herstellers, am Stammsitz in Aurich sowie in Magdeburg jeweils 1500 Menschen zu entlassen, ist nicht zu rütteln. Das bekräftigte die Unternehmensführung nach Angaben von Teilnehmern am Mittwoch während eines zweieinhalbstündigen nicht-öffentlichen Krisengipfels im Auricher Kreishaus. Zu dem Runden Tisch mit der Enercon-Geschäftsführung, der Gewerkschaft IG Metall, Aurichs Landrat Olaf Meinen (parteilos), der Arbeitsagentur sowie des Wirtschaftsverbandes Ems-Achse hatte das niedersächsische Wirtschaftsministerium eingeladen.

„Das Ergebnis war nicht zufriedenstellend“, sagte Emdens IG-Metall-Chef Michael Hehemann im Anschluss. Die Gewerkschaft hätte sich gewünscht, mit dem Unternehmen über Qualifizierungsmaßnahmen nachzudenken, Mitarbeiter in anderen Bereichen als der auslaufenden Rotorblattfertigung einzusetzen und auf diesem Weg zumindest einen Teil der Arbeitsplätze zu retten. „Doch daran war nicht zu denken“, beklagte Hehemann. „Stattdessen wird das Problem jetzt über Transfergesellschaften in die öffentliche Hand ausgelagert.“ Laut Gewerkschaft sollen die Kündigungen in Aurich zum 28. Februar beziehungsweise zum 31. März 2020 ausgesprochen werden.

Unterdessen sprachen Teilnehmer der Runde von einer guten Gesprächsatmos­phäre und davon, dass Enercon sich generell zum Standort Aurich bekannt habe. Auch habe das Unternehmen signalisiert, an weiteren Gesprächen teilzunehmen.