Aurich Sichtlich zerknirscht ist Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil am Samstag nach einem Krisentreffen zum geplanten Jobabbau beim Auricher Windenergieanlagen-Hersteller Enercon aus einer rund zweistündigen Versammlung mit Beschäftigten, Betriebsräten und Gewerkschaftsvertretern gekommen. „Ich habe den Eindruck, dass hier versucht wird, die Beschäftigten gegeneinander auszuspielen“, berichtete der SPD-Politiker nach dem Treffen im Seminarhotel Aurich, zu dem die Gewerkschaft IG Metall eingeladen hatte und die Öffentlichkeit nicht zugelassen war.

Die etwa 60 erschienenen Mitarbeiter sollten in geschlossener Runde über ihre Sorgen berichten können. Weil sagte im Nachgang, er habe „Druck und Angst“ unter den Betroffenen verspürt.

Enercon plant, am Stammsitz in Aurich 1500 Mitarbeiter zu entlassen und nochmal so viele in Magdeburg – insgesamt also ein Viertel der aktuell noch etwa 12 000 Beschäftigten in Deutschland. Als Grund nennt die Firma die Flaute am Windmarkt und schiebt der Politik den Schwarzen Peter zu, die den Ausbau der Windenergie in Deutschland abgewürgt habe.

Niedersachsens Regierungschef kündigte an, in Berlin für veränderte Rahmenbedingungen zu kämpfen. Doch er formulierte auch klare Forderungen an den Konzern: „Enercon steht unter Druck. Ich bin aber nur dann bereit, mich weiter an die Seite des Unternehmens zu stellen, wenn das Unternehmen sich auch an die Seite seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt.“ Er wünsche sich sehr, dass die Krise bei Enercon zum Anlass genommen werde „für einen Neustart im Umgang miteinander“, erklärte Weil. Auch Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD) aus Sande (Kreis Friesland) nennt das Verhalten der Enercon-Leitung „unanständig“.