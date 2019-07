Großprojekt von Senger in Aurich

Aurich /Rheine Die Automobilhandelsgruppe Senger (Rheine) will nach eigenen Angaben ein „Leuchtturm-Projekt für Ostfriesland“ in Aurich bauen. Wie das Unternehmen jetzt mitteilte, soll das neue Mercedes-Benz-Haus Mitte 2020 fertiggestellt werden. Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein.

Auf einer Fläche von mehr als 13 000 Quadratmetern soll im Gewerbegebiet Schirum ein Autohaus entstehen, „das dem großen Potenzial hier in Ostfriesland Rechnung trägt“, sagte Jörg Senger, Geschäftsführer der Egon Senger Holding SE. Das Investitionsvolumen soll bei fünf Millionen Euro liegen. Ziel sei es, das Einzugsgebiet auszubauen und den „Kunden in der Region eine attraktive Anlaufstelle für Vertrieb und Service in den Bereichen Pkw und Nutzfahrzeuge zu bieten“.

Das Unternehmen rechnet mit einer Absatzsteigerung von mehr als 300 verkauften Fahrzeugen im Jahr. Zudem sollen 15 zusätzliche Arbeitsplätze in der Region geschaffen werden.

Den bisherigen Standort an der Leerer Landstraße in Aurich will die Handelsgruppe Mitte 2020 aufgeben. Auch der Senger-Standort in Emden soll „mittelfristig in dem Leuchtturm-Standort aufgehen“, so Senger. Die Mannschaftsstärke werde man aber halten.