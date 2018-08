Aurich /Westerstede Der Auricher Windenergieanlagenbauer will sich neu ausrichten und hat am Mittwoch angekündigt, die Zusammenarbeit mit mehreren Zulieferern zu reduzieren bzw. einzustellen. Betroffen sind davon 835 Stellen – vor allem im Weser-Ems-Gebiet.

„Enercon reagiert auf die nationalen Marktveränderungen und richtet sich ab dem vierten Quartal 2018 konsequent auf internationale Märkte aus“, heißt es in einer Mitteilung. Zugleich erklärt Enercon: „Aufgrund der angespannten Marktsituation in Deutschland ist eine Auslastung unserer Zulieferer im nötigen Umfang nicht mehr möglich.“ Eine Reduzierung von Zulieferverträgen sei daher „unumgänglich“.

Von den Reduzierungen betroffen seien WEC Turmbau Emden und WEC Turmbau in Magdeburg, wo nach Enercon-Angaben 190 bzw. 130 Stellen wegfallen könnten. Der Dienstleister WEC Site Services GmbH in Westerstede, der derzeit 150 Mitarbeiter beschäftigt, werde seinen Betrieb nach dem dritten Quartal 2018 einstellen. Im Bereich der Rotorblattfertigung reduziert Enercon Verträge mit der Aero Ems GmbH in Haren. Hier sind 235 von 275 Stellen betroffen. Bei anderen Zulieferern könnten insgesamt 130 Jobs wegfallen.