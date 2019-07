Aurich Paukenschlag in der Windenergie-Szene des Nordwestens: Enercon-Co-Geschäftsführer Simon-Hermann Wobben hat sich völlig überraschend zurückgezogen. Er habe „auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlassen“, teilte der Anlagenbauer aus Aurich am Mittwochabend mit. Dies sei auf eigenen Wunsch geschehen. „Um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen, hat Herr Wobben Anfang Juli sein Amt als Geschäftsführer der Enercon GmbH sowie alle weiteren Ämter in der Enercon-Gruppe niedergelegt“, hieß. Die genauen Hintergründe wurden nicht kommuniziert.

Betont wurde: Die Firmen-Ausrichtung sei „von dieser Personalveränderung unberührt“. Der Kurs zur verstärkten Ausrichtung auf internationale Märkte sowie zur konsequenten Erschließung weiterer Felder in Ergänzung zum Kerngeschäft der Windenergieanlagen-Technologie werde „mit allem erforderlichen Engagement und Nachdruck fortgesetzt“. Bis auf Weiteres würden die Geschäfte vom Geschäftsführer Hans-Dieter Kettwig weitergeführt.

Simon-Hermann Wobben ist der Neffe von Firmengründer Aloys Wobben. Der hatte die Firma zum deutschen Marktführer gemacht und sich vor einigen Jahren zurückgezogen. Seit einiger Zeit gilt der Markt als schwierig.