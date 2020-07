Aus 17 Fenstern Blick ins All

Die Weltraumfirma Virgin Galactic von Milliardär Richard Branson hat jetzt erstmals das Innendesign des Raumschiffs vorgestellt, mit dem Touristen in naher Zukunft eine kurze Reise ins All antreten sollen. Neben den modern gestalteten Sitzen stechen vor allem die insgesamt 17 Fenster, darunter zwölf runde Kabinenfenster, hervor, durch die die Weltraumtouristen nahezu einen Rundumblick ins All genießen können sollen. Offen ist allerdings noch, wann das „SpaceShipTwo“ den ersten Flug ins All antreten wird. Ganz günstig ist das Abenteuer überdies auch nicht. Virgin Galactic verlangt für den Flug pro Passagier stolze 250 000 Dollar. Zumindest 600 Personen sollen sich aber bereits für eine Reise ins All vorgemerkt und 1000 Dollar angezahlt haben. BILD: