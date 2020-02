Autonome Buslinie gestartet

In Monheim in Nordrhein-Westfalen ist jetzt eine der ersten autonom fahrenden Buslinien in Deutschland unterwegs. Die fünf Elektro-Kleinbusse verbinden im 15-Minuten-Takt den Busbahnhof mit der Altstadt. Ganz ohne menschliche Führung bewegen sich die vier Meter langen Busse für sechs Personen allerdings nicht: Ein sogenannter Operator fährt immer mit. Das ist auch in Bad Birnbach in Bayern der Fall, wo ein selbstfahrender Bus bereits seit 2017 den Bahnhof ansteuert. In Berlin, München und anderen Städten laufen ähnliche Testprojekte.dpa-BILD: