Bad Harzburg Seit 175 Jahren ist der Harzer Ferienort Bad Harzburg an das Eisenbahnnetz angebunden. Das hat der Nordharzer Kurort am Samstag mit einem großen Fest gefeiert. Als eine der ersten Eisenbahnlinien auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Niedersachsen wurde 1843 die Strecke zwischen Braunschweig und Bad Harzburg in Betrieb genommen. Knapp acht Jahre nach der ersten Bahnfahrt in Deutschland, erreichte erstmals ein von einer Dampflok gezogener Zug den Ferienort.

In Erinnerung daran konnten Besucher während der Jubiläumsfeier mit einem historischen Sonderzug auf der Strecke fahren – allerdings nicht wie geplant mit einer Dampflok. „Die ist auf dem Weg von Meiningen nach Bad Harzburg kaputtgegangen“, sagte Andreas Simon von der Stadt Bad Harzburg.