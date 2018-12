Bad Oeynhausen Die 221 Millionen Euro teure Nordumgehung Bad Oeynhausen wird ab diesen Sonntag, 9. Dezember, abschnittsweise für den Verkehr freigegeben. Bislang fahren bis zu 50 000 Fahrzeuge pro Tag mitten durch Bad Oeynhausen. Ab dann werden Autos und Schwerverkehr nördlich um die Stadt herum geführt.

Jedes vierte Fahrzeug, das bislang über die B 61 den Ort durchquert, sei ein Lkw. Das habe bei Anwohnern mehrfach zu Verärgerung geführt, schilderte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU). Die Nordumgehung werde die Lebensqualität deutlich erhöhen. Im ersten Schritt soll der Verkehr ab diesen Sonntag von Hannover in Richtung Osnabrück frei gegeben werden. Am 23. Dezember soll der Verkehr in Gegenrichtung rollen. Die Anbindung wird erst 2019 endgültig fertig.

