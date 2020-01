Rügenwalder: Veggie-Produkte in großen Arenen

Bad Zwischenahn /Berlin Der Lebensmittelhersteller Rügenwalder Mühle (Bad Zwischenahn) bringt verstärkt vegetarische und vegane Produkte in große deutsche Hallen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, hat es seine „Veggie-Partnerschaft“ mit der Anschutz Entertainment Group (AEG), Betreiberin der Hamburger „Barclaycard-Arena“ und der „Mercedes-Benz Arena“ in Berlin, nun intensiviert. Für die Arena in Hamburg sei die seit Anfang 2019 bestehende Kooperation verlängert worden, für die Arena in Berlin habe man nun erstmals eine zweijährige Kooperation vereinbart.

Die Zusammenarbeit sieht u.a. vor, dass die Rügenwalder Mühle vegetarische und vegane Produkte in einem „Veggie-Store“ im Besucherumlauf anbietet. Zudem seien verschiedene Promotion-Maßnahmen geplant, insbesondere bei Konzerten vegetarisch oder vegan lebender Künstler.