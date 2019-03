Bad Zwischenahn Der große Mangel an Sozialwohnungen in Niedersachsen kann nur mit staatlicher Hilfe beseitigt werden, betonte Verbandsdirektor Heiner Pott am Donnerstag am Rande des 39. Zwischenahner Gesprächs des Verbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Niedersachsen/Bremen (vdw).

Vertreter der rund 170 Mitgliedsunternehmen aus der genossenschaftlichen und gemeinnützigen Bauwirtschaft diskutieren am Donnerstag und Freitag, 28. und 29. März, im Seehotel Fährhaus mit Experten über Auswege aus der Misere.

„Soziale Schieflage“

Wie schwierig die Situation ist, zeigt auch das Motto der Fachveranstaltung: „Spaltet der Wohnungsmarkt unsere Gesellschaft?“, lautet die Leitfrage. Während in einer Diskussionsrunde der Fachredakteur Michael Fabricius von der Zeitung „Die Welt“ eine eklatante soziale Schieflage auf dem Wohnungsmarkt kritisierte, forderte Manfred Sydow, Vorstand der Bremer Baugesellschaft Gewoba, die Situation nicht unnötig zu dramatisieren. Zu sehr werde die Lage in Metropolen wie Berlin verallgemeinert.

„Selbstregulierung ein Trugschluss“

Einig waren sich indes alle Experten: „Gegen die Wohnungsknappheit hilft nur bauen, bauen, bauen“. Die Hoffnung auf eine Regulierung durch den Markt habe sich indes als Trugschluss erwiesen.

Lammert als Gast Über die Spaltung der Gesellschaft durch die Sozialen Medien, über die Protestbewegung „Fridays for future“, die umstrittene europäische Urheberrechtsreform und den Brexit diskutierte der stellvertretende NWZ-Chefredakteur, Ulrich Schönborn, mit dem Präsidenten der Konrad-Adenauer-Stiftung und ehemaligen Bundestagspräsidenten Professor Dr. Norbert Lammert.

Neben aktuellen wohnungspolitische Themen wie die Reform der Grundsteuer, die Mietpreisbremse und das Wohnraumschutzgesetz gegen die Zweckentfremdung von Wohnungen zum Beispiel durch dauerhafte Vermietung als Urlaubsquartier, geht es beim 38. Zwischenahner Gespräch des vdw auch um allgemeine wirtschafts- und gesellschaftspolitische Entwicklungen. Am Freitag blickt der Politikwissenschaftler Professor Dr. Christian Hacke auf „Europa – die atlantische Welt zwischen Aufbruch und Niedergang“. Der Ökonom Professor Dr. Peter Bofinger analysiert die Herausforderungen, vor denen die deutsche Wirtschaft steht. Zudem erläutert die Zukunftsforscherin Christiane Varga, wie man Lebensräume neu denken kann.