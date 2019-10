Förderkredite: Banken in Region ausgezeichnet

Bad Zwischenahn Die Arbeitsgemeinschaft der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Weser-Ems (AGVR) und die DZ Bank haben jetzt drei Genossenschaftsbanken für die erfolgreiche Vermittlungstätigkeit von Förderkrediten mit dem „VR-Förderpreis Weser-Ems“ ausgezeichnet. Den ersten Platz belegte die Volksbank Westerstede, den zweiten Rang die Raiffeisenbank Scharrel vor der Raiffeisenbank Ems-Vechta.

Entscheidend für die Bewertung war das Neugeschäft einer jeden Genossenschaftsbank in Weser-Ems in den Bereichen KfW-Bankengruppe, NBank und Landwirtschaftliche Rentenbank in Relation zur Bilanzsumme. Insgesamt vermittelten die 56 Institute laut AGVR-Geschäftsführer Harald Lesch im vergangenen Jahr 630 Millionen Euro.