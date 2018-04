Bad Zwischenahn Rückruf bei der Rügenwalder Mühle in Bad Zwischenahn: Aufgrund von möglichen Fremdkörpern ruft der Wursthersteller öffentlich das Mühlen Mett (100-Gramm-Becher) in den Sorten „Zwiebelmettwurst“, „Schinken-Zwiebelmettwurst“ und „Zwiebelmettwurst Jäger Art“ mit MHD bis einschließlich 11.05.2018 zurück. Das teilte das Ammerländer Unternehmen am Mittwoch mit. „ Betroffen sind alle Chargen mit MHD bis einschließlich 11.05.2018“, hieß es.

„Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktcharge wird abgeraten“, schrieb Rügenwalder in einer Mitteilung. Betroffene Verbraucher würden gebeten, sich an das eingerichtete Service-Telefon (04403-66345) zu wenden.

Zugleich wurde am Firmensitz in Bad Zwischenahn betont, dass der Rückruf nur einen kleinen Teil des Gesamtsortiments betrifft: „Mühlen Mett mit einem MHD ab 12.05.2018 sowie alle anderen Produkte der Rügenwalder Mühle sind nicht betroffen.“

Den Hintergrund des Rückrufs erklärt der bekannte Markenartikler so: „Aufgrund eines Fertigungsfehlers beim Lieferanten der Mühlen Mett-Becher kann nicht vollkommen ausgeschlossen werden, dass ein scharfkantiger Fremdkörper im Produkt enthalten ist. Beim versehentlichen Verzehr kann von dem Fremdkörper eine Gesundheitsgefahr beim Verschlucken ausgehen. Bei dem Fremdkörper handelt es sich um ein transparentes, dreieckiges Kunststoffteilchen mit etwa 1,1 cm Kantenlänge.“

Die Rückholung der einbezogenen Produkte aus dem handel hat das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits veranlasst. Dies sei „im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes“ erfolgt.

Man bedauere mögliche Unannehmlichkeiten, die mit dieser Maßnahme verbunden sind, hieß es bei Rügenwalder.