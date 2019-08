Bad Zwischenahn /Oldenburg An diesem Mittwoch feiert der Arbeitgeberverband Oldenburg (AGV) sein 100-jähriges Bestehen. Dazu wird es im „Park der Gärten“ (Rostrup/Ammerland) eine Fest-Veranstaltung geben. Doch nicht alle kommen zum Gratulieren, im Umfeld wird es nicht nur Worte der Harmonie geben.

Denn, durchaus ungewöhnlich: die Regionalorganisation der IG Metall Küste hat für denselben Tag eine Kundgebung nur wenige Meter entfernt anberaumt. Und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird laut Tagesordnung zunächst zu den Metallern sprechen und erst danach vor die regionalen Unternehmer und ihre Gäste treten, die im Park der Gärten die „100 Jahre“ feiern.

„Die IG Metall möchte im Rahmen dieser Kundgebung über die Wichtigkeit von Flächentarifverträgen in der Zukunft informieren und dieses auch gerade in Zeiten des Wandels der Arbeitswelt“, erläuterte Martina Bruse von der IG Metall Oldenburg/Wilhelmshaven. Gerade nach dem jüngsten Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie würden immer mehr Arbeitgeber diesen Flächentarif infrage stellen.

„Der AGV steht für eine Mitgliedschaft ohne Tarifbindung“, kritisierte Bruse. Solche Unternehmen übernehmen zum Beispiel nicht automatisch die Tarifabschlüsse, die von Gewerkschaften und Unternehmerverbänden in Tarifverhandlungen ausgehandelt werden.

„Wir als IG Metall wollen die Möglichkeit nutzen, die Mitglieder des AGV mit dem Thema „Zukunft Flächentarifvertrag“ zu konfrontieren und damit, wie wichtig dieser auch im Rahmen einer sozialen Marktwirtschaft ist“, so Bruse. In Rostrup würden Kollegen aus den Bereichen Oldenburg und Wilhelmshaven sowie aus Emden, Nordenham und Leer-Papenburg erwartet.

Der AGV wollte auf Nachfrage dieser Zeitung zunächst keine Stellungnahme abgeben. Man wolle abwarten, welche Auswirkungen die Kundgebung auf die eigene Veranstaltung habe.