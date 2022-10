Pia-Bewerbung der Rügenwalder Mühle: Azubis wollen eigenen „Tante-Emma-Laden“ eröffnen

Bad Zwischenahn Die Rügenwalder Mühle ist im Ammerland als regionales Unternehmen bekannt und beliebt. Nicht selten kommt es vor, dass Touristen und Kunden das Betriebsgelände besuchen und den Wunsch äußern, die zahlreichen Produkte direkt vor Ort zu kaufen. Aus diesem Wunsch entstand nun eine handfeste Idee, die eigenverantwortlich von den Auszubildenden umgesetzt wird: die Gestaltung eines kleinen „Tante-Emma-Ladens“. Mit diesem Projekt bewirbt sich die Rügenwalder Mühle um den „Preis für innovative Ausbildung“ der NWZ.

Keine Verschwendung

Ein Laden direkt vor Ort berücksichtige nicht nur den vielfachen Wunsch der Konsumenten, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit als zentralen Aspekt. „Gerade in einer Zeit, in der das nachhaltige Handeln durch den vorherrschenden Klimawandel wichtiger denn ja ist, dürfen und sollten keine Lebensmittel verschwendet werden“, heißt es seitens der Auszubildenden in ihrer Bewerbung. Deshalb sollen in dem Laden vor allem Produkte verkauft werden, die unter anderem durch Druckfehler, Überproduktion oder nahendem Mindesthaltbarkeitsdatum nicht für den regulären Verkauf geeignet sind.

Durch die Inflation bedingten Preissteigerungen wird es zudem sozial-schwächeren Menschen erschwert, Markenprodukte wie die der Rügenwalder Mühle zu erwerben. Der kleine Laden auf dem Betriebsgelände soll Produkte für jede Verbraucherzielgruppe anbieten und nicht nur Kunden, sondern auch Mitarbeiter sollen vor Ort einkaufen können.

Eigenverantwortung

Ziel des Azubiprojektes ist es, das eigenverantwortliche und selbstständige Arbeiten zu fördern. Für die Auszubildenden aus den Berufsbildern Industriekaufmann/-frau, Lebensmitteltechniker/in, Fachinformatiker/in für Systemintegration und Mechatroniker/in soll der Laden ein eigenes kleines Unternehmen darstellen, das alle Bereiche inkludiert. Preise werden selbstständig kalkuliert, Marketingmaßnahmen und Sortimentsauswahl betrieben und lagerlogistische Entscheidungen getroffen. Zudem sind die Auszubildenden auch für die Einrichtung und Ausstattung des kleinen Geschäftes zuständig. „Wir verstehen, was in der heutigen Zeit wichtig ist, worauf es ankommt. Ja, wir sind ein traditionelles Familienunternehmen, aber wir wagen den Schritt in die Veränderung. Wir möchten etwas bewirken“, heißt es in der Bewerbung. Der PIA-Wettbewerb ermögliche dem Unternehmen, das noch in der Theorie heranwachsende Konzept in die Praxis umzusetzen und die Gedanken an die Zukunft aktiv auszuleben. Das Projekt stehe unter dem Motto „Aus der Region für die Region – Von Auszubildenden für das Unternehmen“.