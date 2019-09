Bad Zwischenahn Ende einer Ära bei Rügenwalder: In diesem Monat wird bei dem Wurstspezialisten aus Bad Zwischenahn (Ammerland) das Ende seiner Currywurst besiegelt, wie er jetzt bestätigte. Das Unternehmen braucht – wie berichtet – mehr Platz für seine vegetarischen Produkte.

Die Veggie-Strategie macht heute 35 bis 38 Prozent des Umsatzes bei Rügenwalder aus. „Das Ziel von 40 Prozent werden wir im nächsten Jahr auf jeden Fall erreichen“, sagt Geschäftsführer Godo Röben.

Die Veggie-Produkte kommen nicht einfach zusätzlich ins Sortiment. Die Fleischverarbeitung sei in den letzten vier Jahren um durchschnittlich drei Prozent gesunken. Die Kapazitäten werden jetzt für vegane und vegetarische Produkte gebraucht. Wobei beim Ende der Currywurst zur Wahrheit dazugehört, dass man sie erst seit 2014 im Angebot hatte. Das Vermarktungsumfeld sei schwierig gewesen, ist zu hören.

Im Veggie-Bereich ist Musik: „Wir gehören zu den Top-Ten-Unternehmen in diesem Bereich weltweit“, sagt Röben. „Wir sind Auge in Auge mit Beyond Meat.“ Beim Umsatz mit fleischlosen Produkten gebe es keinen Unterschied zu der aufsehenerregenden US-Firma. Ihr Umsatz stieg im 2. Quartal um 287 Prozent auf 67 Millionen Dollar.