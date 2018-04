Rügenwalder ruft Mett zurück

Bad Zwischenahn Rückruf bei der Rügenwalder Mühle in Bad Zwischenahn: Aufgrund von möglichen Fremdkörpern ruft der Wursthersteller öffentlich das Mühlen Mett (100-Gramm-Becher) in den Sorten „Zwiebelmettwurst“, „Schinken-Zwiebelmettwurst“ und „Zwiebelmettwurst Jäger Art“ mit MHD bis einschließlich 11.05.2018 zurück. Das teilte das Ammerländer Unternehmen am Mittwoch mit. „Betroffen sind alle Chargen mit MHD bis einschließlich 11.05.2018“, hieß es. „Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktcharge wird abgeraten“, schrieb Rügenwalder in einer Mitteilung.

Betroffene Verbraucher würden gebeten, sich an das eingerichtete Service-Telefon (0 44 03/663 45) zu wenden. „Mühlen Mett mit einem MHD ab 12.05.2018 sowie alle anderen Produkte der Rügenwalder Mühle sind nicht betroffen“, hieß es.