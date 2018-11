Tavolini tritt bei Hüppe an

Bad Zwischenahn Der Duschbereichs-Ausrüster Hüppe aus Bad Zwischenahn (Ammerland) hat die Verantwortung für die Vertriebsleitung in Deutschland, Österreich und der Schweiz neu organisiert: Zur neuen Vertriebsleiterin für diese zentrale Region sei Emanuela Tavolini (41) bestellt worden, teilte das Unternehmen jetzt mit. Die Funktion hatte übergangsweise Andre Kellinghaus, der Geschäftsführer (CEO) der Hüppe-Gruppe, mit ausgeübt.

In den vergangenen Monaten habe Hüppe „intensiv in den Ausbau seiner Serviceperformance investiert“, heißt es in einer Mitteilung der Zwischenahner. Dabei stehe die kontinuierliche Verbesserung aller serviceorientierten Bereiche im Fokus. So werde sichergestellt, dass die Geschäftskunden schnelle und kompetente Unterstützung aus dem Innendienst erhielten und beim Kunden vom Aufmaß bis zur Montage eine optimale Betreuung sichergestellt sei.

Dieser Weg werde mit der neuen Leitung fortgesetzt. Emanuela Tavolini sei eine erfahrene Führungskraft mit profunder Erfahrung im Sanitärbereich. Zuletzt verantwortete sie den europäischen Vertriebs- und Marketing-Bereich der amerikanischen Graff-Gruppe (hochwertige Armaturen) mit Schwerpunkt Deutschland.