Bad Zwischenahn Die „Goldene Olga“ ist volljährig geworden und sie wird die nächsten zwölf Monate in der Grafschaft Bentheim verbringen: Bei der 18. Verleihung des Milchlandpreises ist die Scholten-Meilink GbR aus Hoogstede am Freitag im Alten Kurhaus in Bad Zwischenahn als bester der rund 8500 Milcherzeuger Niedersachsens ausgezeichnet worden.

Für den Familienbetrieb aus der Grafschaft und die veranstaltende Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsens ist es eine besondere Premiere: Denn erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs konnte ein „Gold-Betrieb“ seinen Erfolg wiederholen. Bereits 2005 war die „Goldene Olga“ an Scholten-Meilink gegangen.

„Ich kann gar nicht glauben, dass wir das nun noch einmal geschafft haben“, sagte Gisela Scholten-Meilink mit stockender Stimme, nachdem sie unter den Klavierklängen von „We Are The Champions“ und dem Applaus der 160 Gäste mit ihrem Mann Wiljan Meilink und ihren vier Töchtern Julia, Lisa, Hanna und Sina die Bühne betreten hatte. Die Kinder seien es auch gewesen, die sie davon überzeugt hätten, es noch einmal zu versuchen, sagte sie, bevor sie aus den Händen von Rainer Beckedorf, Staatssekretär im Niedersächsischen Landwirtschaftsministerium, die „Goldene Olga 2018“ und einen Geldpreis in Höhe von 3500 Euro überreicht bekam.

Übersicht über die Preisträger Goldene Olga: Scholten-Meiling GbR (Hoogstede, Grafschaft Bentheim) Silberne Olga: Leyschulte-Steer GbR (Westerkappeln-Seeste, Kreis Steinfurt) Bronzene Olga: Hof Weusmann (Quendorf, Grafschaft Bentheim) Platz 4: Hof Lohmöller (Emsbüren, Emsland) Platz 5: Klockgether & Partner GbR (Rastede-Wahnbek, Ammerland) Weitere Finalisten: Beismann GbR (Deensen-Braak, Kreis Holzminden) Groenewold GbR (Moormerland, Kreis Leer) Kolkmeier GbR (Osnabrück) Schepers GbR (Samern, Grafschaft Bentheim) van Eijden-Scholman & Co. KG (Berne, Wesermarsch) Hof Weers (Uplengen-Remels, Kreis Leer) Hof Zimmermann (Dose, Kreis Wittmund)

Die „Silberne Olga“ für den zweiten Platz erhielt die Leyschulte-Steer GbR aus Wes-terkappeln-Seeste im Kreis Steinfurt. Der Betrieb aus NRW durfte an dem Wettbewerb teilnehmen, weil er seine Milch an eine niedersächsische Molkerei liefert. Die „Bronzene Olga“ ging ebenfalls in die Grafschaft Bentheim – und zwar an den Hof Weusmann in Quendorf.

Auch einige Höfe aus dem Oldenburger Land und Ostfriesland gehörten zu den Preisträgern. Rang fünf ging an die Klockgether & Partner GbR aus Rastede-Wahnbek im Ammerland. Ebenfalls ins Finale der besten zwölf Betriebe schafften es die Groenewold GbR aus Moormerland (Kreis Leer), die van Eijden-Scholman & Co. KG aus Berne (Wesermarsch), der Hof Weers aus Uplengen-Remels (Kreis Leer) und der Hof Zimmermann aus Dose (Kreis Wittmund).

Die „Goldene Olga“ ist laut der Landesvereinigung als „Unternehmerpreis für nachhaltiges Wirtschaften“ konzipiert. Zur Bewertung prüft ein aus zwei Fachleuten bestehendes Gutachterteam nicht nur die Höfe, sondern auch deren Aktivitäten in den Bereichen Ökologie, Tierwohl, Soziales und Ökonomie.

Beckedorf lobte die ausgezeichneten Höfe. „Die diesjährigen Kandidaten haben wieder einmal bewiesen, dass hohe Leistungen in der Milcherzeugung und Tierwohl gut zusammenpassen“, sagte er. Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke würdigte die Offenheit der Teilnehmer: „Die Familien der Betriebsleiter treten als Botschafter für die ganze Branche auf.“