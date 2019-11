Bad Zwischenahn /Zetel Deutschlands bester Fliesenleger kommt aus Friesland. Bei der 68. Deutschen Meisterschaft in den Bauberufen, die in den vergangenen Tagen beim Bau-ABC Rostrup in Bad Zwischenahn stattfand, holte sich der 20-jährige Silas Dulle aus Zetel die Goldmedaille.

Mit Silber wurde bei der feierlichen Siegerehrung am Montagabend Yannic Schlachter aus dem baden-württembergischen Albbruck ausgezeichnet, Bronze ging an Sascha Cuppenbender aus dem nordrhein-westfälischen Wesel. Bei dem Wettbewerb kürt der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) jedes Jahr Deutschlands beste Nachwuchshandwerker in acht Berufen. Rund 60 junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer, allesamt Landessieger in den jeweiligen Berufen, wetteiferten um die Titel.

Die Fliesenleger mussten zunächst den Rohkörper ihres Werkstücks aufmauern. Passend zum Veranstaltungsort Bad Zwischenahn war im Fliesenspiegel eine Mühle und ein Segelschiff abzubilden.

„Es lief im Wettbewerb für mich gut, dennoch habe ich nicht mit der Goldmedaille gerechnet“, sagte Dulle nach der Bekanntgabe der Ergebnisse. Der 20-Jährige hat seine Ausbildung bei Fliesenlegermeister Henning Sauer in Varel gemacht.

Neben dem Zeteler hatte sich aus dem Oldenburger Land auch noch Patrick Kaper (Oldenburg) bei den Maurern für den Wettbewerb qualifiziert, konnte aber nicht die Goldmedaille gewinnen.

• Die Sieger

• Beton-/Stahlbauer: Jule Janson (Mühlacker/Baden-Württemberg)

• Brunnenbauer: Oliver Behrends (Breumbur/Niedersachsen)

• Fliesen-, Platten- und Mosaikleger: Silas Dulle (Zetel/Niedersachsen

• Maurer: Rai Rohit (Römhild/Thüringen)

• Stuckateure: Franz Huber (Münchsteinach/Bayern)

• Straßenbauer: Marius Faller (Niederwörresbach/Rheinland-Pfalz)

• Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer: Luca Zeiser (Surberg/Bayern)

• Zimmerer: Rainer Frick (Eichstegen/Baden-Württemberg)