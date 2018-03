Bahn arbeitet wieder an Rheintalbahn-Tunnel

Ein halbes Jahr nach der schweren Panne beim Bau des Tunnels für die Rheintalbahn in Rastatt (Baden-Württemberg) hat die Deutsche Bahn jetzt damit begonnen, eine Betonsperre in der Baustelle zu entfernen. Ein Bagger fräste sich am Donnerstag in der Oströhre des Bahntunnels durch Beton und Stahl. Bei der Havarie auf der Ausbau- und Neubaubahnstrecke Karlsruhe-Basel waren 2017 Wasser und Erdreich in den Tunnel eingedrungen. Da sich die Bahngleise abgesenkt hatten, musste ein Teil des Tunnel mit der Tunnelbohrmaschine mit 2000 Kubikmeter Beton verschlossen werden. Dieser Betonpfropfen wird jetzt entfernt.dpa-BILD: