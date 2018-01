Bahn möchte mehr Züge fahren lassen

Bahn Die Bahn will ihre Züge in zehn bis 15 Jahren flächendeckend digital leiten. So sollen auf dem deutschen Schienennetz 20 Prozent mehr Züge fahren können, sagte Bahnchef Richard Lutz in Berlin. Der Bundeskonzern werde dazu das Programm „Digitale Schiene Deutschland“ starten. Auch Stellwerke und Weichen sollen mit Funktechnik gesteuert und überwacht werden. „Der Verkehr auf der Schiene wird stabiler, verlässlicher und damit pünktlicher“, erklärte Lutz.

Kosten des Programms nannte er nicht. „Natürlich kostet das Geld, viel Geld“, sagte er nur.