Bahn setzt zusätzliche Züge im Norden ein

Mit zusätzlichen Intercity- und Inter-City-Express-Verbindungen verbessert die Deutsche Bahn zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember die Anbindung der norddeutschen Großstädte. Zwischen Hamburg, Bremen, Osnabrück und Köln fahren künftig bis zu 22 Züge täglich pro Richtung, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag mit. Zunehmend werden alte Intercity-Züge auf der Verbindung durch moderne ICE abgelöst. Auf der ICE-Strecke Berlin-Braunschweig-Göttingen-Frankfurt schließt ein zusätzliches Zugpaar eine Lücke im Fahrplan. Am Wochenende gibt es elf zusätzliche Fahrten auf der IC-Achse Köln-Hannover-Leipzig. Ein extra IC-Zug verkehrt von Berlin nach Osnabrück und weiter Richtung Ruhrgebiet, hieß es vonseiten der Deutschen Bahn. Eine neue Intercity-Nachtverbindung mit Halten in Niedersachsen gibt es auf den Strecken Zürich-Berlin und Zürich-Hamburg. Diese Züge fahren im Verbund mit den Nachtzügen der österreichischen Bahn und können mit den üblichen DB-Fahrkarten genutzt werden.