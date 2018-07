Bahn will Kunden an Haustür abholen

Die Deutsche Bahn woll mehr Autofahrer von ihrem Angebot überzeugen – und geht dafür neue Wege: In Hamburg haben die Bahn-Digitaltochter Ioki und der Hamburger Verkehrsverbund HVV am Mittwoch ein Pilotprojekt gestartet. In den Stadtteilen Osdorf und Lurup können Bewohner per Smartphone-App Sammel-Shuttles bestellen, die sie daheim abholen und zur nahesten S-Bahn bringen – zum Preis eines Nahverkehrstickets. Die Stadtteile wurden wegen ihrer schlechten Anbindung an den HVV ausgewählt. Los geht es mit dem neuen öffentlichen Verkehrsmittel ohne Linie zunächst mit zehn Elektroautos. dpa-BILD: