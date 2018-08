Banker in Feierlaune

Viel Grund zur Freude und zum Feiern hatten jetzt 38 Nachwuchsbanker der genossenschaftlichen Bankengruppe, darunter mehrere aus dem Nordwesten, in Hannover. Sie haben den dualen Studiengang „Banking and Finance“ der Berufsakademie für Bankwirtschaft absolviert. Als Lohn für drei intensive Jahre Studium und Bankpraxis erhielten sie jetzt ihre Bachelorurkunden. „Durch die gemeinsame Ausbildung der Volksbanken Raiffeisenbanken und unserer Berufsakademie sind die jungen Leute auf der ersten Wegstrecke ihrer beruflichen Karriere in Theorie und Praxis sehr gut qualifiziert“, sagte Verbandsdirektor Klaus Bellmann vom Genossenschaftsverband. BILD: