Barcelona Zu Beginn der Branchenschau Mobile World Congress (MWC) wird erst einmal Donald Trump auf die Schippe genommen. „Wir werden hier im nächsten Jahr nicht über 6 G reden“, stellt Rajeev Suri, Chef des Netzwerkausrüsters Nokia, am Rande der weltgrößten Mobilfunkmesse in Barcelona klar. Der US-Präsident hatte kürzlich die Einführung der noch nicht einmal angedachten 6 G-Technologie in den USA „so schnell wie möglich“ gefordert. Worüber in diesem Jahr allerdings an jedem Stand und Event gesprochen wird, ist 5 G, 5 G und wieder 5 G.

Lange wurde auf den superschnellen Datenfunk gewartet, jetzt ist er zum Greifen nah. Und im frühlingshaften Barcelona zeigt sich die Branche euphorisiert angesichts der Chancen mit der nächsten Mobilfunkgeneration.

„Es ist eine Revolution – und sie passiert jetzt“, sagt Analyst Mike Cansfield von der IT-Marktforschungsfirma IDC. 5 G verspricht viel. Da wären Internet-Geschwindigkeiten, mit denen sich ein Film binnen weniger Sekunden herunterladen lässt. Oder so kurze Reaktionszeiten, dass sich Industriemaschinen und sogar Autos aus der Ferne steuern ließen. Und: ein Ende der Kapazitätsengpässe für Netzbetreiber; auch die Vernetzung von Technik außerhalb von WLAN. Und schließlich eine neue Ära für Anbieter von Apps und Diensten – weil jeder stets mit der Cloud verbunden ist.

So weltverändernd das klingt, so schwer könnte 5 G in der Anfangszeit den Verbrauchern zu vermitteln sein. Denn die ersten 5 G-Anwendungen, die sie erleben, sehen eigentlich so ziemlich wie Dienste aus der heutigen LTE-Welt aus – wie Videotelefonie. Wie vermarktet man das?

Die Anwender verbinden mit 5 G hohe Erwartungen: Bei einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom vor dem MWC sagten 76 Prozent der Befragten, dass sie sich von 5 G ein besseres Netz ohne Funklöcher versprechen. Das ist allerdings ein Thema, das technisch nicht unbedingt mit 5 G adressiert wird, sondern mit bestehenden Techniken. 65 Prozent erwarten höhere Geschwindigkeiten, 63 Prozent weniger Netzausfälle. Dahinter folgt eine weitere echte 5 G-Eigenschaft, nämlich kurze Laufzeiten (47 %).

Was den Providern Sorgen bereiten wird: Die Zahlungsbereitschaft für das erwartete Leistungsplus fällt gering aus. Die größte Gruppe der Befragten (39 Prozent) ist nämlich nicht bereit, für 5 G überhaupt etwas mehr zu bezahlen.

So braucht die Branche Leuchtturm-Anwendungen und Flaggschiff-Geräte, an denen man die Attraktivität von 5 G festmachen kann. In diesem Jahr sind das auch neue Smartphones.

In Barcelona wurden am Montag auch interessante Anwendungen präsentiert: Die Telekom nahm gemeinsam mit Osram das erste „Campus-Netz“ – für ein Werk nahe Augsburg – in Betrieb. Zunächst laufe das Netzwerk noch auf dem aktuellen Funkstandard LTE, doch bald soll es auf 5 G aufgesetzt werden. Dann soll der Datenverkehr nahezu in Echtzeit erfolgen.

BMW hat in Barcelona ein Konzept präsentiert, bei dem Autofahrer ihr Fahrzeug mit einer Kombination von Sprachanweisungen, Handgesten und Blicken steuern können. Erste Anwendungen für den Verbraucher sind 2021 geplant. Dann soll der Fahrer beispielsweise per Fingerzeig und mit dem Befehl „Öffnen“ ein Fenster herunterlassen können. Oder er kann demnach im Vorbeifahren auf ein Kino deuten und seinen Fahrzeug-Assistenten fragen, welcher Film dort laufe – und gleich Karten bestellen.

Bei dem Kongress wird auch industriepolitisch diskutiert. So warnen Experten vor zu viel Sicherheits-Hysterie gegenüber Huawei. Ohne die Chinesen drohten Verzögerungen. Unterdessen ließ die Bundesnetzagentur wie erwartet vier Netzanbieter für die 5 G-Versteigerung (ab 19. März) zu: Telekom, Vodafone und Telefónica, zudem der Neueinsteiger 1&1 Drillisch.