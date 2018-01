Zustellung direkt in Kofferraum

Barcelona Seat hat gemeinsam mit dem spanischen Mobilitäts-Spezialisten Saba eine App für die Zustellung von Online-Einkäufen direkt in den Kofferraum des Käufers entwickelt. Mit Hilfe von „Droppit“ könnten sich Nutzer ihre Einkäufe direkt ins Auto liefern lassen, sofern dieses in einem Parkhaus von Saba abgestellt ist, teilte die Volkswagen-Tochter mit. In einer sechsmonatigen Pilotphase in zwei Parkhäusern in Barcelona soll die Lösung mit dem Online-Supermarkt Deliberry und dem Kurierdienst Glovo getestet werden.