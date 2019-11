Bauern fürchten Enteignung

Frieslands Landwirte demonstrieren gegen Enteignung: Denn wenn das Aktionsprogramm „Insektenschutz“ des Bundes in Kraft tritt, dürfen mehrere Tausend Hektar Fläche nicht mehr bewirtschaftet werden. 300 Bauern aus Friesland nahmen deshalb am Donnerstag an der Demo in Hamburg teil – gut 100 hatten sich per Trecker auf den Weg gemacht. Für Kreislandwirt Hartmut Seetzen (mit Schild) ein Zeichen dafür, dass die Sorge um ihre Existenz die Landwirtsstimmung massiv drückt. „Wir haben ein Zeichen gesetzt“, sind die Bauern mit der Aktion zufrieden.

