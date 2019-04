Baustelle Gleichstellung

Wenn Frauen es in die Chefetage schaffen wollen, stehen ihre Chancen als Sekretärin noch immer am besten – als Managerin dagegen haben sie es schwer. Das ist die triste Erkenntnis jüngster Studien zum Geschlechterverhältnis in deutschen Vorständen. Am größten ist der

Frauenanteil noch in ostdeutschen

Unternehmen, im Gesundheitswesen und

in eher kleinen Betrieben. Doch selbst hier kann von Parität keine Rede sein. Andere Länder Europas sind deutlich weiter, allen voran die Letten.

