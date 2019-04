Bei Rotkäppchen schäumt der Absatz

Sekt am laufenden Band: Die Kellerei Rotkäppchen-Mumm hat trotz nachlassender Sektlaune in Deutschland ihren Umsatz gesteigert. Erstmals kletterten die Erlöse 2018 über die Milliardengrenze, wie das Unternehmen in Leipzig mitteilte. Die Kellerei aus Freyburg (Sachsen-Anhalt) setzte 1,085 Milliarden Euro um, nach 945 Millionen Euro davor. Der deutsche Sektmarkt sei 2018 um 3,7 Prozent geschrumpft.dpa-BILD: