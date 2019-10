Beiersdorf sieht gut aus

Grund zur Freude hat Stefan de Loecker, Vorstandsvorsitzender von Beiersdorf in Hamburg: Der Umsatz stieg bis Ende September um sechs Prozent auf 5,7 Milliarden Euro, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Treiber waren Kosmetikprodukte (u.a. „Nivea“), am stärksten legte die Luxusmarke „La Prairie“ zu. dpa-BILD: