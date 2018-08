Bentonville Der weltgrößte Einzelhändler Walmart hat im zweiten Geschäftsquartal stark von den boomenden Konsumausgaben in den USA profitiert. In den drei Monaten bis Ende Juli kletterten die Umsätze auf vergleichbarer Basis in den USA um 4,5 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag in Bentonville (US-Staat-Arkansas) mitteilte. Vor allem Lebensmittel liefen zuletzt besser. In diesem Bereich ist die Online-Konkurrenz auch noch nicht so stark.