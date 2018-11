Benzin-Knappheit: Tanklaster bald auch Sonntags unterwegs?

Angesichts drohender Knappheit von Benzin und Diesel vor allem in NRW und Rheinland-Pfalz (im Bild eine Tankstelle in Höhr-Grenzhausen) sollen Tanklaster nach Ansicht des Mineralölwirtschaftsverbandes (MWV) auch an Sonn- und Feiertagen unterwegs sein dürfen. Der Verband habe das Bundesverkehrsministerium um eine vorübergehende Aufhebung der Fahrverbote gebeten, sagte ein MWV-Sprecher. Grund für die Lieferengpässe ist vor allem der niedrige Rheinpegel – deshalb können Tankschiffe nur noch etwa halb so viel Benzin und Diesel transportieren.dpa-BILD: