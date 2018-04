140 Berliner Firmen für Computerspiele

Berlin Die Games-Branche rückt als Wirtschaftsfaktor zunehmend in den Fokus der Politik. Zum Start der „Games Week Berlin“ (vom 23. bis zum 29. April) betonte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) die Bedeutung der Branche. „Der Games-Bereich gehört zu den großen innovativen Potenzialen unserer Stadt“, sagte Müller. Heute beschäftigten rund 140 Games-Firmen mehr als 2000 Mitarbeiter in der Hauptstadt. Vom kommenden Montag an zeigt die Games Week Berlin wieder die vielen Facetten der Branche. Unter der Dachmarke #gamesweekberlin sollen die wirtschaftlichen, technologischen und kulturellen Aspekte von Computerspielen gezeigt und verbunden werden.