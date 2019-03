50 Milliarden Euro für Schienennetz

Berlin Die Bundesregierung will nach einem Zeitungsbericht deutlich mehr Geld ins marode Schienennetz der Deutschen Bahn (DB) stecken und längerfristige Zusagen machen. Zwischen 2020 und 2029 sollen rund 50 Milliarden Euro in die Modernisierung der Trassen des bundeseigenen Konzerns investiert werden, schreibt die „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf Pläne im Finanzministerium. In Koalitionskreisen hieß es am Sonntag, 50 Milliarden Euro über zehn Jahre wären möglich. Die Verhandlungen seien aber noch in vollem Gang. Das Finanzministerium wollte sich zunächst nicht zu dem Bericht äußern.