Abgastest: Bald mehr Kfz-Steuer

Berlin Autofahrer müssen wegen eines vor zwei Jahren eingeführten strengeren Abgastests wohl deutlich mehr Kfz-Steuer zahlen. Wegen der realitätsnäheren CO2-Prüfwerte würden Neuwagen in der Regel im Schnitt um fast 40 Prozent höher belastet, heißt es in einem Bericht des Finanzministeriums an den Finanzausschuss des Bundestags, schrieb das Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Im September 2018 war für neu zugelassene Autos die neue europäische Abgasnorm WLTP eingeführt worden. Das Messverfahren sorgt für realistischere Werte bei den Schadstoffemissionen sowie beim Verbrauch.

Laut Ministeriumsbericht wurden bei 98 Prozent der Neuzulassungen nominal höhere Abgaswerte gemessen als nach dem alten Verfahren. Autohersteller standen zuvor massiv in der Kritik, dass ihre Fahrzeuge auf der Straße viel mehr verbrauchen und auspusten als auf dem Prüfstand.