Berlin Massentierhaltung ist eine Qual für Tiere, sie bedroht das Weltklima und unsere Gesundheit. Zu diesem Ergebnis kommt der neue „Fleischatlas“ des Umweltschutzverbandes BUND und der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung, der am Mittwoch vorgestellt wurde.

Wie viel Fleisch essen

die Deutschen ?

Jährlich rund 60 Kilogramm – etwa genauso viel wie vor zehn Jahren. In Deutschland werden mehr als 27 Millionen Schweine, 12,4 Millionen Rinder, 1,8 Millionen Schafe und 41 Millionen Legehennen gehalten.

Ist so viel Fleisch

ungesund ?

Die Sterberate von Menschen mit hohem Fleischkonsum liegt gut 20 Prozent über der von Menschen mit niedrigem Fleischkonsum, ergab eine aktuelle Studie aus Schweden. Je höher der Fleischkonsum, desto größer das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen. Der „Fleischatlas“ weist auf ein weiteres Problem hin. In der Massentierhaltung werden großzügig Antibiotika unter das Tierfutter gemischt, um die Ausbreitung von Keimen zu verhindern. Dies hat das Entstehen resistenter Keime begünstigt, die durch das Fleisch auf den Menschen übergehen.

Warum geht es bei vielen nicht ohne Fleisch ?

Eigentlich wissen die Meisten, dass zu viel Fleisch ungesund ist. Aber es schmeckt einfach so gut. „Solange Fleisch in unserem Umfeld fast täglich auf dem Speiseplan steht, werden die Menschen auch Fleisch essen“, sagt Anette Buyken, Ernährungswissenschaftlerin an der Uni Paderborn. „Wir müssten als Gesellschaft unsere Norm ändern.“

Was bedeutet der Fleischkonsum für die Umwelt? ?

Hühner und Schweine sind Opfer der Massentierhaltung. Die Rückstände (Gülle) belasten Böden und Wasser. Auch das Klima leidet. Massentierhaltung verbraucht Unmengen an Wasser und sorgt für einen riesigen CO2-Ausstoß.

Welche Konsequenzen werden gefordert ?

Die Herausgeber des „Fleischatlas“ fordern eine Halbierung des Fleischkonsums in Deutschland. Barbara Unmüßig, Vorstand der Böll-Stiftung, sagt: „Wenn wir unsere Klimaziele einhalten wollen, brauchen wir einen Umschwung in der Ernährung.“

Wie fallen die

Reaktionen aus ?

Der Bauernverband kritisiert den „Fleischatlas“ als einseitig. Generalsekretär Bernhard Krüsken hält den Ruf nach einer Halbierung der Nutztierzahlen für unausgegoren: Es gebe kaum ein anderes Produkt, das sich einer derart konstanten Beliebtheit erfreue, sagt er. Dennoch kann er sich der grundsätzlichen Forderung nach einer nachhaltigeren Landwirtschaft durchaus anschließen. Aber: „Teureres Fleisch wird derzeit einfach nicht gekauft.“