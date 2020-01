Berlin Die Traktoren rollen wieder nach Berlin: Wenn an diesem Freitag die Grüne Woche beginnt, werden Tausende demonstrieren. Hier die Messehallen als Schlemmermeile, Forum und Schaufenster der Ernährungsbranche – dort die Straßen als Ort des Protestes für Kritiker und Unterstützer moderner Landwirtschaft. Die Klimadebatte lässt die Diskussion noch grundsätzlicher werden, auch auf der Grünen Woche, zu der bis zum 26. Januar 400 000 Besucher erwartet werden.

„Da bricht sich etwas Bahn“, sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner (CDU) mit Blick auf Klima-Proteste und Bauerndemonstrationen der vergangenen Monate. Und stellt vor Beginn der weltgrößten Agrarmesse klar: „Wir werden nicht mit romantisierenden Bullerbü-Vorstellungen zurück zu einer vormodernen Landwirtschaft kehren.“ Damit seien die Menschen nicht zu ernähren. Bis 2050 müsse die weltweite landwirtschaftliche Produktion um 70 Prozent erhöht werden, um die wachsende Weltbevölkerung satt zu machen, sagt Klöckner.

Der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels betonte, die Betriebe engagierten sich seit Jahren für mehr Nachhaltigkeit in ihren Lieferketten. Sie prüften Ansätze, wie existenzsichere Einkommen und Löhne noch stärker berücksichtigt werden können. Die Branche verwies zugleich auf den starken Wettbewerb im Lebensmittelmarkt. „Verbraucher profitieren davon – zum Beispiel in Form von günstigen Preisen.“ Das sei nicht verwerflich, weil auch sozial Schwächere sich vieles leisten könnten.

Das würdigte auch Bauernpräsident Joachim Rukwied. „Deshalb ist der Appell an die Verbraucher gerichtet, die es sich leisten können, mehr zu bezahlen.“ Die Einkommen der Bauern waren zuletzt zurückgegangen, die Stimmung ist am Tiefpunkt.

Unterdessen dürften sich besonders viele Messe-Besucher mal bei dem Partnerland Kroatien umschauen. Wer hat schon mal edlen Dalmatinischen Schinken aus Drnis probiert?

Beim Wort Prsut, abgeleitet vom italienischen Prosciutto, wird zwar die Hälfte der Buchstaben verschluckt, aber den Schinken sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen. Sein kräftiges und rauchiges Aroma verdankt er unter anderem den kroatischen Winden.

Die dalmatinische Region zwischen der Adria und dem Fluss Krka bekommt sowohl kräftige Brisen vom kontinentalen, aber auch reichlich vom mediterranen Klima ab.

Messebesucher stellen sich die Frage: Und was ist typisch kroatisch? Klar wird: DIE kroatische Küche gibt es gar nicht. „Unsere Küche ist sehr variantenreich. Jede der vier Regionen hat ihre eigenen Spezialitäten“, stellt Leticija Hrenkovic vom kroatischen Landwirtschaftsministerium klar. Es komme auf den jeweiligen Landesteil an.

Beispiel: An der dalmatinischen Küste und in Istrien wird mediterran gekocht, mit viel Olivenöl. Fisch – gern Oktopus – und Meeresfrüchte werden gegrillt und gebacken. In Slawonien haben die Ungarn bei Wild- und Fleischgerichten, Gulasch und Eintöpfen ihren Einfluss hinterlassen. Und in der Region um Zagreb geht es österreichisch zur Sache, auch mit herrlichem Strudel.