Air-Berlin-Gläubiger gegen Etihad

Berlin Die von Gläubigern der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin angestrebte Klage auf Schadenersatz in Milliardenhöhe gegen den Großaktionär Etihad rückt einem Medienbericht zufolge näher. Laut der „Bild am Sonntag“ soll Insolvenzverwalter Lucas Flöther in Kürze einen Vertrag mit einem Prozessfinanzierer abschließen, der den Klägern Kostenrisiken abnimmt. Dies hätten die Gläubiger am Freitag beschlossen. Der Insolvenzverwalter äußerte sich dazu nicht. Dem Zeitungsbericht zufolge rechnet der Gläubigerausschuss mit Prozesskosten zwischen zehn und 30 Millionen Euro.